Giani: “Soddisfatto che non ci siano stati ostacoli per il Viola Park. Invece dei soliti stop, stavolta possiamo pensare che…”

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dalla presentazione del progetto Tramviario, ha parlato anche del Viola Park e del ricorso al TAR vinto dalla Fiorentina: “Viola Park? Sono molto soddisfatto del fatto che non ci siano stati ostacoli per quanto riguarda un progetto di alto significato dal punto di vista politico-sportivo per l’area Fiorentina. Il Sindaco Francesco Casini ha fatto un bel lavoro, la Fiorentina ha portato architetti di assoluto significato professionale. Sarà un arricchimento per la Fiorentina che avrà la sua casa. Invece dei soliti stop, questa volta possiamo pensare ad avere in tempi rapidi il centro sportivo per il club gigliato”.