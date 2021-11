Giani: “Vlahovic è un drago in area di rigore. Anche se andasse via, la Fiorentina raccoglierebbe risorse per fare una grande squadra”

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato anche di Fiorentina e di Dusan Vlahovic nel corso dell’intervento a Un giorno da pecora, trasmissione in onda su Radio 1.

Queste le parole di Giani, noto tifoso della Fiorentina. “Vlahovic è un grande campione, in area di rigore è un drago. Il presidente Draghi, invece, è un grande ‘centravanti’ come premier. Anche se il serbo dovesse andare via, la Fiorentina raccoglierebbe risorse importanti per fare una grande squadra: vale almeno cento milioni di euro”.