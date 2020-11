Gianluca Mancini: “Me lo dicevano anche a Firenze: sono una radio in campo. Ribery? Giocarci contro arricchisce ogni calciatore”

Ex centrale della Primavera della Fiorentina ma mai arrivato in Serie A con la maglia viola ed oggi punto di forza della Roma, Gianluca Mancini al Corriere dello Sport ha citato anche alcune fasi della sua carriera a Firenze: “Non mi considero un veterano ma certi comportamenti hanno sempre fatto parte del mio modo di essere calciatore. Nel Perugia e nella Primavera della Fiorentina dicevano che ero una radio in campo. Parlo tanto, cerco di aiutare i miei compagni, la comunicazione è importante. Ibra e Ribery? Vederli fa capire a me il campione che devi essere per arrivare a certi livelli. Giocarci contro arricchisce il bagaglio di ogni calciatore”.

