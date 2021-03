Gianni Di Marzio: “Il potenziale della Fiorentina è di prima qualità, ma manca un attaccante top. Vi dico la mia su Sarri”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio è intervenuto a RTV38 per discutere del momento della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Mi sono meravigliato anche io della crisi perché il potenziale tecnico è di prima qualità. Alcuni giocatori non sono compatibili e serve una punta di qualità. Vlahovic ha fatto nove gol battendo anche qualche rigore, poi non c’è più nessuno escluso Castrovilli a quota cinque. Mancano i gol, non è possibile che nelle ultime cinque trasferte la Fiorentina abbia fatto solo un gol. Callejon? Al Napoli con Sarri ha sempre giocato, potrebbe fare entrambe le fasi nel 3-5-2. Si deve rimboccare le maniche perché non è abituata a lottare per la salvezza, però non ci è abituata. Prandelli deve fare gruppo, la maglia viola va onorata fino in fondo. Amrabat? Non è lo stesso giocatore di Verona, va capito che non è un regista. Sarri? Non credo che torni a Napoli. Se decide di rientrare, credo che possa farlo a Firenze“.