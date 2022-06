Gilardino come Aquilani: l’ex viola è pronto a ripartire dai giovani

Dopo l’esperienza, prima in Serie D e poi in Serie C, sulla panchina panchina del Siena, concluso con l’esonero dello scorso Ottobre, Alberto Giardino è pronto a tornare ad allenare. L’ex attaccante della Fiorentina ha intenzione di ripartire e starebbe cercando una nuova opportunità, opportunità che molto probabilmente dovrebbe dargli il Genoa.

Secondo quanto riportato da Alfredopedullà.com, il Grifone sarebbe pronto ad affidargli la panchina della primavera: i giovani del Genoa sono retrocessi in Primavera 2, “bissando” il risultato della prima squadra di Blessin. I Rossoblu, che hanno avuto Gilardino anche come giocatore, gli avrebbero già fatto una proposta ufficiale e sarebbe pronta a tutto per trovare un accordo. Nelle prossime ore è attesa la risposta dell’ex bomber viola.