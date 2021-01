Gilardino: Già finita l’avventura sulla panchina del Siena

L’Acn Siena 1904 e l’allenatore, l’ex campione del mondo azzurro Alberto Gilardino, sospendono la loro collaborazione. Lo rende noto uno scarno comunicato pubblicato nel sito della società che gioca nella Serie D girone E. Società e allenatore, nell’analisi della situazione attuale ritengono, di comune accordo, di sospendere l’attuale collaborazione.

La società è particolarmente grata ad Alberto Gilardino di aver consentito in soli dieci giorni di organizzare una squadra in grado di affrontare un campionato di Serie D che al momento vede l’Acn Siena virtualmente in testa. La società ringrazia il tecnico per la professionalità dimostrata, augurandogli un grande in bocca al lupo.