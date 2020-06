Gilardino: “Io sulla panchina della Primavera della Fiorentina? Non c’è stato nessun contatto, ma in futuro…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante viola Alberto Gilardino. Queste le sue parole su alcuni giocatori viola e il suo passato a Firenze: “Sono contento che Commisso abbia regalato alla Fiorentina e a tutto il calcio italiano un giocatore come Franck Ribery. Spero possa tornare a incidere come a inizio campionato. Vlahovic mi piace molto, credo possa diventare un grande attaccante. Anche Cutrone, con caratteristiche diverse mi piace. Ho fiducia in Iachini, ha fatto molto bene fino ad ora sulla panchina viola. Io sulla panchina della Primavera? Per ora sono solo voci, non c’è stato niente di concreto. Ammetto che se mi dovessero chiamare per un confronto in futuro lo accetterei di buon grado. Sono molto affezionato a Firenze. Se tornassi indietro forse sarei rimasto ancora un po’ con la maglia viola nella mia prima avventura in Toscana”.

