Gilardino: “Sogno di rigiocare Liverpool-Fiorentina, poi però mi inca*** ripensando al Bayern Monaco”

In una diretta Instagram con Sebastian Frey ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Aberto Gilardino. Queste le parole del centravanti coampione del Mondo con l’Italia nel 2006: “Quando ho smesso di giocare ho fatto il corso da allenatore, ma non ero ancora deciso sul cominciare questa nuova carriera. Poi ho avuto l’opportunità di cominciare con una squadra vicino a casa prima e poi con la Pro Vercelli in Lega Pro quest’anno. Questo è un mondo totalmente diverso, qui bisogna studiare Seba (ride n.d.r.). La partita di Liverpool con la Fiorentina è stata il coronamento di cosa abbiamo fatto di buono con la maglia viola. Ogni tanto sogno di rigiocarla ad Anfield, poi però mi fa incaz**** ripensare a come è andata agli ottavi contro il Bayern Monaco. Avevamo dimostrato in due partite che potevamo giocarcela anche contro di loro. Vlahovic ha la mentalità per diventare il prossimo attaccante della Fiorentina. Ha un grande fisico e se gli danno fiducia a Firenze in due-tre anni può diventare uno degli attaccanti più forti”