Gilberto ok, ma per incassare i soldi di Rebic la Fiorentina dovrà aspettare ancora tanto tempo

Nel calciomercato moderno sono molte le trattative che si concludono con l’inserimento di una percentuale sulla futura vendita del calciatore. Un sistema, questo, che ha portato alla Fiorentina 1.5 milioni di euro, derivati dal trasferimento di Gilberto dalla Fluminense al Benfica.

Un altro giocatore che potrebbe portare soldi nelle casse della Fiorentina, come vi raccontiamo da diverso tempo, è Ante Rebic. Il croato è stato ceduto nella passata stagione dall’Eintracht al Milan in prestito biennale con diritto di riscatto: con la stessa formula Andre Silva ha fatto il percorso inverso.

Negli ultimi giorni i due club stanno valutando un’ulteriore ipotesi per prolungare il prestito e ritardare il pagamento. L’idea c’è e può funzionare anche per l’Eintracht: prolungare di un anno i contratti di Rebic, in prestito al Milan dal club tedesco, e di Andre Silva. Il portoghese ha dichiarato più volte di trovarsi bene in Germania e Rebic ha ormai messo radici nel gioco di Pioli. Il prestito secco di entrambi scade nel 2021: l’idea per i club sarebbe quella di allungare il contratto dei due giocatori di un anno – dal 2022 al 2023 -, in modo da portare al 2022 il prestito. Cosa che potrebbe poi far maturare magari prezzi di acquisto più ragionevoli.