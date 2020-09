Giocatore del Torino positivo al Covid-19: E’ stato di allerta per la Fiorentina

Un giocatore del Torino è risultato positivo al Covid-19. L’identità non è stata rivelata, ma la formazione granata è stata messa in quarantena. Una circostanza questa che ha fatto scattare lo stato d’allerta in casa Fiorentina. I viola infatti hanno affrontato il Toro giusto sabato scorso, gara di esordio in questo campionato di Serie A. Vengono costantemente monitorate le condizioni dei giocatori gigliati, così come da protocollo, ma c’è il timore che in campo possa essersi trasmesso il virus. Sarà dunque questa una settimana delicata per la truppa di Iachini.

0 0 vote Article Rating