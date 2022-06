Giocatori in prestito: la Fiorentina ha avuto un giro da 100 milioni nella passata stagione

Nel calcio moderno i prestiti sono la via più semplice per fare un trasferimento. E anche quella più utilizzata. Così Transfermarkt ha deciso di stilare la classifica delle squadre dell’ultima Serie A che usano maggiormente questo strumento. La Fiorentina, in questa particolare graduatoria, si piazza al sesto posto, con la bellezza di 23 giocatori dati in prestito nella stagione 2021/22.

Il valore totale di mercato di quei prestiti si aggira intorno ai 100 milioni, una cifra non di poco conto dato che appunto si tratta di calciatori prestati. L’Atalanta comanda nettamente questa classifica con 64 prestiti, le altre della top 10 sono visibili qua sotto: