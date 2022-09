Giorgetti: “Commisso non è contento di possedere la Fiorentina? Essere a capo di un club importante deve essere motivo di vanto per lui. Le critiche sono sulle scelte tecniche della società”

Le reazioni alle parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, rilasciate nel corso di un’intervista televisiva lunedì scorso, si susseguono.

Dal fronte istituzionale, ci sono da registrare le dichiarazioni del presidente della commissione sport del Comune di Firenze, Fabio Giorgetti, che ha detto al Corriere dello Sport-Stadio: “Commisso non è forse contento di possedere la Fiorentina? Essere a capo di un club così importante deve essere motivo di vanto ma Rocco deve capire che le critiche sul piano calcistico ci stanno”.

Poi ha specificato: “Nessuno in città ha mai messo in dubbio la proprietà in sé, ma semmai le scelte tecniche”.