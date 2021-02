Giorgetti: “È la seconda volta che la Fiorentina non si presenta quando noi andiamo a fare un sopralluogo Franchi. È un loro modus operandi”

A Italia 7 ha parlato Fabio Giorgetti, il Presidente Commissione cultura e sport del comune di Firenze, intervenendo sul tema Artemio Franchi e sul sopralluogo effettuato all’impianto in settimana. Queste le sue parole: “Un anno fa convocai la commissione sport al Franchi e la Fiorentina non si presentò. Non si sono presentati nemmeno al sopralluogo fatto giovedì. Secondo me è un loro modus operandi, quando noi andiamo lì, loro non si presentano”.

