Giorgetti: “La Fiorentina ha ricevuto più NO di quanti si aspettasse sul mercato. Callejon non farà il terzino, Iachini si adatti”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha commentato i movimenti della Fiorentina sul mercato, in relazione a quanto farà invece Iachini dal punto vista tattico: “Ho l’impressione che la Fiorentina volesse fare di più di quanto ha fatto e che abbia ricevuto più No di quanti non si aspettasse. Iachini sa di essere sotto osservazione ma ho simpatia per lui perché si è ritrovato ad amministrare una situazione sicuramente inusuale, con aspettative che sono cresciute molto rispetto a quelle iniziali. Callejon? Per come l’ho sempre visto dal vivo, difficilmente lo immagino a fare anche il terzino come a volte faceva Chiesa. Insieme a Ribery è uno dei giocatori che ha servito più assist in carriera e per questo Iachini deve scegliere un centravanti e dargli fiducia per 6-7 partite consecutive almeno. Vlahovic ha sempre avuto tantissima fiducia espressa nei suoi confronti ma un po’ a metà, l’anno scorso gli è stato comprato Pedro l’ultimo giorno di mercato e a gennaio è arrivato Cutrone a 18 milioni. Poi c’è il problema di Amrabat, che con questo sistema è davvero un bel problema”.

