Giorgetti: “Mi risulta si sia scongelato il canale comunicativo tra la Fiorentina e l’Empoli. Lo scambio Bajrami-Zurkowski…”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Angelo Giorgetti. Tra i temi affrontati anche il mercato viola, con i rapporti tra Fiorentina e Empoli che, secondo lui, si sono riaperti. Queste le sue parole: “In canale di comunicazione con gli azzurri mi risulta scongelato. La pista per lo scambio Bajrami-Zurkowski potrebbe tornare calda per gennaio. Parisi? Dipende che intenzioni ha la società viola, in estate sarebbe arrivato per fare il vice-Biraghi”.

E ancora: “Sabiri aveva iniziato bene la stagione, poi si è un po’ fermato come il resto della Samp. Nel 4-2-3-1 può far comodo. Bonaventura sta facendo il trequartista dietro alla punta, ma quello non è il suo ruolo”.