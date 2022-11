Giorgetti: “Qualcosa sta cambiando, la Fiorentina non ha gli occhi da tigre, ma nemmeno quelli del cerbiatto”

Su La Nazione il commento alla partita tra RFS e Fiorentina del giornalista Angelo Giorgetti. Queste le sue parole nella rubrica “Io la vedo così. Voi che ne pensate?”:

“La vera impresa è stata pareggiare a Firenze contro il Riga e per quella prodezza alla rovescia la Fiorentina è arrivata seconda nel girone. A settembre la squadra viola era diversa, incompiuta: ieri sera nell’allenamento in Europa del Nord – non sarebbe stato più comodo il centro sportivo ? – la squadra viola ha mostrato una superiorità imbarazzante. Nel primo tempo possesso palla al 105 per cento (ci teniamo bassi) e 3 reti. Resta la consapevolezza che qualcosa sta cambiando, gli occhi dei giocatori non sono ancora esattamente quelli della tigre, ma nemmeno più quelli del cerbiatto”