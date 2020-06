Giorgetti: “Sono fermamente convinto che la Fiorentina debba rimanere a giocare a Firenze. Le Cascine? Ipotesi poco percorribile…”

Il Presidente della Commissione Sport di Firenze Fabio Giorgetti ha parlato così a Casa Viola della questione STADIO: “Sono fermamente convinto che la Fiorentina debba rimanere a giocare a Firenze. I nostri parlamentari stanno lavorando per produrre una norma per modificare il Franchi che è un bene notificato e non un monumento storico. Spero che non abbiamo perso tempo provando a restaurare il Franchi. Le Cascine? Credo che sia un’ipotesi poco percorribile. Le Cascine sono il polmone verde di tutta la città, penso si debba lavorare sulle ipotesi di riqualificazione del quartiere 2″.

