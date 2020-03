Giornalista spagnolo affetto da Coronavirus: era a San Siro per Atalanta-Valencia di Champions League

Aveva assistito alla gara dello scorso 19 Febbraio tra Atalanta e Valencia a San Siro, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al suo ritorno in Spagna ha ricevuto la notizia che non si sarebbe mai aspettato: positivo al Coronavirus. Stiamo parlando del giornalista di Kike Mateu, noto giornalista di Intereconomia Valencia, Las Provincias e El Chiringuito de Jugones, che al ritorno dall’esperienza lavorativa a Milano ha visto la sua vita stravolgersi.

A riportarlo è Tuttomercatoweb che l’ha raggiunto per intervistarlo. Secondo quanto raccolto, il giornalista è costretto al ricovero obbligatorio presso l’Hospital General di Valencia dove già da dieci giorni sta svolgendo il suo percorso di quarantena. Il giornalista ha confessato di star bene, di avere sintomi simili a quelli di un semplice raffreddore. Sembra essere solo uno il problema: lo spagnolo ha confessato di soffrire molto della lontananza obbligata dalla propria famiglia e dai propri cari.