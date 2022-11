Giornata storta per la Fiorentina Femminile: sconfitta tennistica contro il Milan

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo della decima giornata di Serie A Femminile, la Fiorentina di Patrizia Panico ospitava il Milan di Maurizio Ganz. Nonostante le ragazze viola fossero sopra in classifica la partita è stata a senso unico: al novantesimo il risultato è 1-6 per le ospiti.

Gara compromessa già nel primo tempo, terminato 0-4 per le rossonere. Inutile il gol della bandiera ad inizio ripresa di Severini: nella ripresa il Milan non si ferma segnando altre due rete nei 15 minuti finali: da segnalare la doppietta dell’ex Piemonte. Per il momento quindi la Fiorentina, che non vince ormai da 4 partite, resta al terzo posto in classifica a 19 punti in attesa della partita di domani tra Parma ed Inter.