Giovedì suona il gong e arriva la scadenza, ma la Fiorentina ha già preso da tempo la propria decisione

Giovedì prossimo, alle ore 12, scadrà il bando Mercafir. Un bando per la vendita dei terreni che l’amministrazione comunale aveva riservato per la costruzione di un nuovo stadio da 45 mila posti che avrebbe dovuto ospitare la Fiorentina e avrebbe dovuto portare nelle casse dell’ente 22 milioni di euro: 9,9 per la porzione di terreno destinata all’impianto e 12,1 per quella per la parte commerciale e alberghiera.

Però cui la Fiorentina non parteciperà. Una decisione già presa da tempo e spiegata nella lunga lettera di Commisso pubblicata lo scorso 5 marzo. Questo perché a detta del proprietario del club non veniva rispettato nessuno dei requisiti da lui richiesti: fare veloce, costi ragionevoli dei terreni e controllo pieno della realizzazione del progetto e della gestione dell’impianto.