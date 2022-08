Giro di attaccanti in Serie A: Pinamonti se lo aggiudica il Sassuolo, Petagna al Monza. Simeone invece…

Giorni di mercato caldi in Serie A soprattutto per gli attaccanti. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Sassuolo avrebbe in pugno Pinamonti, attaccante dell’Inter che potrebbe approdare in neroverde per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Un rinforzo che servirà a colmare il vuoto che lascerà Raspadori, in dirittura d’arrivo al Napoli.

Il club partenopeo sta cercando di chiudere anche per Simeone, ex Fiorentina, di proprietà dell’Hellas Verona. La trattativa sembra però in salita nelle ultime ore. Nel caso in cui si sbloccasse, è già pronto il trasferimento al Monza di Petagna, in arrivo proprio dal Napoli.

Là davanti, invece, dopo l’arrivo di Jovic la Fiorentina sembra aver completato il reparto. A pochi giorni dall’inizio del campionato, ancora molti affari sono in corso e lo saranno ancora fino a fine mese.