Giua torna ad arbitrare la Fiorentina dopo due anni e un mancato rosso che fece scalpore

Sono stati designati gli arbitri per l’undicesima giornata di Serie A. Il direttore di gara di Fiorentina-Spezia, in programma domenica alle 15 allo stadio Franchi, sarà Antonio Giua della sezione di Olbia. Si tratterà della terza partita della Viola arbitrata dal fischietto sardo: una vittoria nel 2018-19 contro l’Udinese per 1-0 e una sconfitta contro l’Hellas Verona nella stagione successivi i precedenti della Fiorentina con Giua. Proprio quest’ultima partita finì al centro delle polemiche per il mancato rosso a Di Carmine per la gomitata che ruppe lo zigomo a Pezzella.

Di seguito la designazione completa:

FIORENTINA – SPEZIA h. 15.00

GIUA

DI GIOIA – CAPALDO

IV: MERAVIGLIA

VAR: CHIFFI

AVAR: VOLPI