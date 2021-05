Giudice Sportivo, il responso per Pezzella e Dragowski

Da pochi minuti la Lega Calcio ha emesso il comunicato riguardante le decisioni del giudice sportivo per quanto concerne la trentasettesima giornata di campionato. Il capitano della Fiorentina German Pezzella salterà l’ultima giornata di campionato complice l’ammonizione (era in diffida) rimediata contro il Napoli. Niente stangata per Dragowki: una giornata inflitta anche al portiere polacco per le “espressioni irrispettose” rivolte al quarto uomo direttamente dalla panchina.