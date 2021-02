Giudice Sportivo: l’Udinese perde due pedine in vista della partita di domenica contro la Fiorentina

Nella settimana che porta alla partita tra Udinese e Fiorentina, domenica pomeriggio alle 15, i viola guardano con attenzione alla situazione squalifiche in casa friulana. Il comunicato del giudice sportivo conferma le squalifiche, per una giornata, di Pereyra e Zeegelaar dell’Udinese. Gotti dovrà dunque far a meno di due pedine del suo scacchiere.

Gli altri squalificati, tutti per una giornata sono Hickey (Bologna) e Glik (Benevento) espulsi durante la rispettiva gara mentre per somma di ammonizioni gli altri out sono Bani e Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Djimsiti (Atalanta), Hakimi (Inter), Escalante (Lazio) e Perruchet (Sampdoria). Tra gli allenatori squalificati Inzaghi e Gasperini, al quale è stata fatta anche una multa di 15mila euro.