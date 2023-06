Giuffredi: “La Fiorentina non si è mai fatta sentire per Parisi. Piace a Juventus e Lazio, ma per ora l’unica certezza è che lascerà Empoli”

Nonostante l’eliminazione dell’Italia in un girone a dir poco abbordabile, nell’Europeo under 21 Fabiano Parisi è riuscito a mettersi in luce sfornando ottime prestazioni. L’esterno difensivo, da tempo accostato alla Fiorentina, è in uscita dall’Empoli come ha confermato il suo procuratore Mario Giuffredi a Sportitalia: “L’anno prossimo dovrebbe giocare altrove, ma è ancora presto per definire la destinazione. Abbiamo alcune trattative in corso”.

E sull’interesse della Fiorentina ha aggiunto: “Non ho mai sentito nessuno della dirigenza viola. Parisi piace alla Juventus, anche se per ora non c’è stata una trattativa coi bianconeri. Stessa cosa posso dirla della Lazio, che ha espresso il suo gradimento”.