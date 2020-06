Giulini: “In tanti vogliono Nainggolan ma credo che tornerà all’Inter”

Può esserci di nuovo Milano nel futuro del centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan. Nelle scorse settimane il direttore sportivo dell’Inter, proprietaria del cartellino del giocatore, aveva fatto trapelare che le porte del club nerazzurro non fossero del tutto chiuse per il belga, con Antonio Conte pronto a rivedere le decisioni prese nella scorsa estate.

Quest’oggi è arrivato un’altro indizio. il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, in collegamento a Radio Radio, ha parlato delle possibilità di vedere Naingolan con la maglia rossoblu anche nella prossima stagione. Queste le sue parole: “Penso che sarà molto difficile per noi trattenere ancora Nainggolan a Cagliari. Radja è un giocatore fortissimo, ci sono molte società importanti d’Europa che lo vorrebbero acquistare, in tanti hanno chiesto informazioni. Credo che al termine di questa stagioni il giocatore possa fare rientro nella rosa dell’Inter, questo è il suo livello”.