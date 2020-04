Giulini sconsolato su Nainggolan: “Durissima tenerlo, nel post Covid non potremo permetterci neanche metà stipendio”. Ma la Fiorentina…

L’estate scorsa la battaglia per Nainggolan la vinse il Cagliari, beffando proprio la Fiorentina, anche grazie ad una scelta di cuore da parte del centrocampista belga. La permanenza del Ninja in Sardegna però è destinata a durare una stagione appena, considerate le parole del patron rossoblu Tommaso Giulini, a La Gazzetta dello Sport: “Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l’Inter, ma è durissima. Oggettivamente nel mondo del calcio post Coronavirus, il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio”.

La realtà post Covid è ancora tutta da decifrare ma si sta materializzando via via mentre in ottica Nainggolan resta difficile un ritorno di fiamma da parte della Fiorentina, che si è orientata altrove, salvo situazioni particolarmente convenienti a livello economico.