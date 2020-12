Giuntoli conferma: “Milik vuole andare a giocare e farebbe comodo a tante squadre…”

A Sky il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha confermato l’intenzione di Arkadiusz Milik di lasciare il club azzurro a gennaio: “Il mercato è un punto di domanda per tutti. Noi crediamo che l’attaccante faccia comodo a tante squadre, siamo convinti che troveremo la soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo, questa è la sua volontà”.

0 0 vote Article Rating