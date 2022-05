Giuseppe Falcao: “Rigore ridicolo, arbitraggio indecente e poi il commento di Dazn sembrava Viola Channel”

Figlio dell’ex grande calciatore della Roma, Paulo Roberto Falcao, e tifoso giallorosso, Giuseppe Falcao non l’ha mandata giù, un po’ come il suo allenatore. Nel mirino c’è di tutto, dal Var a Guida al commento di Dazn:

“Un rigore ai limiti del ridicolo che solo il Var poteva vedere e solo Guida poteva assegnare.

Un arbitraggio indecente con falli non fischiati e gialli non dati. Un atteggiamento irritante.

Una Roma stanca, senza energie che perde senza mai entrare in partita a Firenze.

Oltre a questo, l’ennesimo commento di parte di Dazn con il duo Dario Mastroianni-Massimo Donati che sembravano stare su Viola Channel”.