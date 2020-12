Giuseppe Rossi: “Questa Fiorentina prima o poi tornerà a far vivere emozioni come la nostra. Quando c’è un cambio in panchina ci vuole tempo e…”

In una lunga intervista concessa al Brivido Sportivo, ha parlato così l’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi: “Sono certo che questa squadra prima o poi farà vivere le stesse emozioni che vivemmo noi quella volta del 4-2. La Fiorentina attuale per me è una squadra che promette bene perché ha valori. Perché è in crisi? Credo che ci siano calciatori giusti solo che purtroppo fino ad oggi non abbiamo raccolto i punti che meritavamo. E’ un processo di crescita. Bisogna trovare gli equilibri giusti. Si era cominciato con un allenatore, poi si è cambiato, così adesso serve un po’ di tempo per adattarsi alla situazione. Perché quando un tecnico subentra chiede cose diverse al gruppo. Ma vedo talento ed esperienza nella Fiorentina; se si riesce a trovare un equilibrio giusto possiamo fare un grande campionato”.

