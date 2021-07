“Giusto dare un cambio generazione. Italiano deve poter fare le sue scelte”

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, durante un collegamento a Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare l’attuale situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Gli addii comunicati oggi dalla Fiorentina? Sono dell’idea che sia giusto dare un cambio generazionale a questa squadra. Stiamo parlando di profili che durante la loro carriera hanno fatto un gran bene, ma che adesso un’età elevata. Se l’obiettivo è quello di rinnovare questa squadra, è giusto dare la possibilità al neo allenatore di inserirsi in squadra e prendere le sue scelte. Borja Valero, Ribery e Caceres probabilmente non rientravano nei suoi piani. Il caso Antognoni? Giancarlo è una persona straordinaria, per molto tempo ho avuto la fortuna di lavorare assieme a lui e posso assicurare che è un grande intenditore di calcio. Giancarlo a Firenze, ai tempi della Fiorentina di Vittorio Cecchi Gori, voleva portare solamente calciatori importanti, in seguito poi ha avuto l’occasione di lavorare con le varie nazionali: un personaggio del suo calibro dovrebbe essere un valore aggiunto per i Viola. Italiano? Personalmente con Gattuso ero più tranquillo, perchè a livello di corazza era un uomo navigato. Firenze come sappiamo è una piazza molto esigente e per quanto mi riguarda Rino poteva rappresentare un uomo giusto per la città. Italiano ha fatto un’impresa importante con lo Spezia, però allenare a Firenze non è la stessa cosa… Spero abbia il tempo per lavorare e mettere in piedi quello che ha in mente. Milenkovic e Pezzella? Li stimo tantissimo. L’ultima stagione non è stata all’altezza, però sono entrambi due ottimi difensori. Se il rendimento deve essere quello di quest’ultima stagione è giusto che vadano altrove, altrimenti credo che rappresentino due giocatori importanti per questa squadra”.