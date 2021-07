Gli acciacchi di Benassi e Biraghi ma anche un’esercitazione di Sottil: i piccoli improperi

Piccoli incidenti di percorso a Moena per Vincenzo Italiano, che nella giornata di oggi ha fatto a meno di Biraghi e Benassi, fermati da qualche acciacco. Niente di preoccupante e tutto sotto controllo, con i due che già domani dovrebbero riunirsi al resto del gruppo. L’imprevisto però non ha fatto felice Italiano, che naturalmente avrebbe preferito lavorare sul gruppo al completo.

Inoltre, sempre in mattinata, come riportato da Radio Bruno, qualche rimprovero anche a Riccardo Sottil, non proprio brillante durante un’esercitazione tattica. All’interno di un ritiro però molto positivo fin qui per il classe ’99.