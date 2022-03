Gli acciacchi di Biraghi e Bonaventura che però non preoccupano Italiano

Nei cinque cambi di Vincenzo Italiano ci sono state le sostituzioni anche di due sempre-presenti come Biraghi e Bonaventura, che hanno lasciato il posto a Terzic e Duncan. Per entrambi un colpo, più duro quello del capitano viola, ma soprattutto una discreta stanchezza accumulata: “Biraghi ha preso un colpo in mezzo al campo ed era stanco. Bonaventura arrivava da una settimana dove non ha spinto tantissimo e ha sentito un affaticamento. Li riavremo entrambi”.

Nessun problema o preoccupazione dunque in vista della gara di sabato prossimo a Milano contro l’Inter, quella che precederà la sosta di marzo e i play-off decisivi per la qualificazione al Mondiale di Qatar.