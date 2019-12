Gli alti e bassi di Praet e un ostacolo in comune con Cutrone

Tra i nomi preferiti da Pradè per il centrocampo s’è sicuramente quello di Dennis Praet, belga ora in forza al Leicester ma conosciuto dal ds viola ai tempi della Sampdoria, dopo che il pressing su di lui era partito addirittura ai tempi della prima esperienza a Firenze. Ripensare a lui in questa fase però diventa difficile ora perché in Premier League si guadagna bene e soprattutto il classe ’94 ci si è trasferito appena la scorsa estate, per una cifra oltre i 20 milioni di euro: fin qui sotto la guida di Brendan Rodgers, Praet ha giocato a tratti alterni, non sempre titolare ma comunque spesso chiamato in causa dal suo tecnico. Sia lui che Cutrone hanno questo specifico ostacolo in comune: entrambi sono da poco in terra britannica e per la Fiorentina avvicinarli diventa molto complicato ed oneroso.