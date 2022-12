Gli applausi della Maratona non mentono: Kayode è il già il nuovo beniamino dei piccoli tifosi viola

Dal “chi è quel ragazzone che gioca con la Prima Squadra” al “come corre quel terzino che ha preso il posto di Venuti” il passo è breve. Ed è anche ciò che è accaduto nell’amichevole interna fra Fiorentina e Primavera, dove il tecnico dei senior ha lanciato ancora Michael Kayode. Sì, ancora, perché durante il mese di dicembre il classe 2004 di Aquilani è stato aggregato in pianta stabile per sostituire prima Venuti acciaccato e poi Dodo.

Insieme ad Amatucci, il difensore di Borgomanero si è messo in mostra per le giocate che non lo hanno fatto distinguere da un giocatore di Prima Squadra. Anche nell’allenamento congiunto, a porte aperte al ‘Franchi’, “Kayo”, come lo hanno urlato i bambini della Maratona, ha disputato un secondo tempo impeccabile, fatto di tante sgroppate e cross nel mezzo. Non sarà un caso allora che l’ex Juventus sia uno dei giovani più tenuti d’occhio da mister Italiano.

Avete letto bene, ex (Giovanili) Juventus, il suo passato da calciatore, per quanto breve, conta già qualche presenza fra i “grandi”. Precisamente con la maglia del Gozzano, in Serie D, un’esperienza che sicuramente lo distingue dai suoi coetanei arrivati in Primavera dopo aver scalato le varie formazioni Under. Kayo sfreccia sulla corsia destra con personalità, proponendosi spesso e chiamando continuamente la sfera.

La personalità sembra non mancargli, così come l’attitudine a giocare da terzino moderno. Sa quando ripiegare, ma non si fa da parte quando il centrale o il mediano lo invita alla profondità. Michael Kayode è la piacevolissima sorpresa del dicembre di fermo della Fiorentina, uno spazio in cui ha potuto usufruire delle occasioni concesse da Italiano, regalando anche qualche sorriso a grandi e piccini.