Gli assenti (o anche coloro che non possono giocare) hanno sempre ragione, in questo caso più che mai, perché potevano darti il guizzo che manca. “Gonzalez deve liberarsi da questo problema mentale”

Durante la partita tra Atalanta e Fiorentina, Milenkovic e Gonzalez non hanno messo piede in campo. Alla gara di Bergamo Sottil non c’è proprio arrivato, perché è rimasto a casa, causa infortunio, così come Dodô.

Gli assenti (o anche coloro che non possono giocare) hanno sempre ragione. In questo caso, possiamo dirlo più che mai, perché in una Fiorentina che fa fatica a costruire trame di gioco offensive decenti, queste ‘mancanze’ si fanno sentire più che mai.

In sostanza, contro i nerazzurri, ti sono venuti a mancare contemporaneamente i quattro elementi (aspettando Godot, ovvero Jovic) più importanti della rosa, tre dei quali, Dodô, Gonzalez e Sottil, possono anche darti quel guizzo, quell’idea, quello spunto in più che ti manca come e più del pane in questo momento.

“Dobbiamo trovare la qualità per fare gol – ha spiegato il tecnico Italiano – Mancava Sottil, Nico non stava bene, era inutile rischiarlo. Deve liberarsi da questo problema che mentalmente non lo fa stare al 100%. Jovic poteva segnare, ma si è mosso bene”.