Gli attaccanti della Fiorentina non segnano, ma in Serie A un club ne corteggia addirittura due

La Fiorentina non riesce a far gol, e gli attaccanti viola sono finiti al centro delle critiche di stampa e tifosi. Quattro partite senza smuovere la rete, eccezion fatta per la parentesi di Coppa Italia in cui ci ha pensato il giovane Montiel a sbloccare l’ennesima partita inchiodata sullo 0 a 0. Un Vlahovic a fasi alterne, un Ribery appannato e una squadra impaurita condannano la squadra di Prandelli al quartultimo posto in classifica. Nonostante tutto però, i giovani attaccanti viola riscuotono comunque un certo appeal di mercato.

Come leggiamo su Il Resto del Carlino di oggi infatti, il Bologna è a caccia di un attaccante, e tra i tanti nomi sul taccuino di Bigon e Sabatini ci sarebbero finiti anche i nomi di Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone. Vedremo se Pradè continuerà a puntare sui suoi giovani o se l’attacco viola verrà rivoluzionato.