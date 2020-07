Gli effetti della conferma di Iachini: c’è posto per Vlahovic nella Fiorentina del futuro?

Ufficializzata la conferma di Beppe Iachini, adesso la Fiorentina può iniziare a programmare la prossima stagione che – ricordiamolo – prenderà il via tra un mese e mezzo. Urge fare veloce per non ritrovarsi impreparati al via di una Serie A in cui la Viola è chiamata a fare meglio rispetto alle ultime due annate. Uno dei grandi temi per il futuro è quello dell’attaccante centrale: la Fiorentina ha bisogno di una punta con gol nelle gambe e l’arrivo di un giocatore alla Belotti farebbe la fortuna di Iachini.

Se così fosse, la dirigenza gigliata dovrà fare delle valutazioni importanti sugli attaccanti presenti in rosa. Kouame ha dimostrato di aver recuperato dall’infortunio al ginocchio e sarà una pedina importante per la Viola del futuro. Qualche dubbio in più c’è su Cutrone e Vlahovic e se dovesse arrivare un titolare là davanti, uno dei due è destinato a salutare Firenze. E chissà che non possa essere l’attaccante serbo, che nel finale di campionato è scivolato all’ultimo posto delle gerarchie di Iachini.

87 minuti nelle ultime sei partite, l’ex Partizan non è mai riuscito ad incidere nel post-lockdown, probabilmente condizionato anche dall’aver contratto il Covid-19. Una soluzione potrebbe essere la cessione in prestito per una stagione, così da giocare con continuità e proseguire nel processo di crescita. E nel frattempo consentire alla Fiorentina di acquistare una prima punta di livello, così da risolvere l’annoso problema del gol.