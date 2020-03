Gli Europei spostati di un anno per aiutare…il calcio europeo!

Stop immediato alle coppe europee e ampia disponibilità al rinvio dell’Europeo che si giocherà tra luglio e settembre o molto più probabilmente nel 2021. Se il confronto riguardo a Euro 2020, come scrive il Corriere dello Sport, partirà martedì nel corso di una riunione convocata in videoconferenza dalla Uefa «per discutere la risposta del calcio europeo» all’emergenza Coronavirus (invitate le 55 federazioni associate, Agnelli e Al Khelaïfi per l’Eca, il presidente dell’European Leagues, un rappresentante del sindacato mondiale dei calciatori e alti esponenti delle principali Leghe europee), la sospensione di Champions e Europa League arriverà probabilmente già oggi.