Gli Hearts in dieci ne prendono quattro dai Rangers e Neilson avverte: “Contro la Fiorentina non potremo permetterci di chiudere una partita in questo modo”

Nella partita di ieri gli Hearts of Midlothian, prossimi avversari della Fiorentina in Conference League, hanno incassato una sonora sconfitta contro i Rangers restando anche in dieci per un’espulsione. Un dettaglio questo da non sottovalutare per la partita contro i viola e che il tecnico Robbie Neilson ha voluto precisare nel dopogara.

“Quella che giocheremo contro la Fiorentina è una partita importantissima” ha affermato l’allenatore della squadra scozzese. “Però dobbiamo assicurarci di chiudere la gara in 11 giocatori. Se non lo fai quando giochi contro delle squadre team, poi sei nei guai”