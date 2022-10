Gli Hearts non hanno mai vinto nella loro storia in Italia, ma il successo dell’andata è uno dei pochissimi della stagione viola… queste e altre statistiche prima della sfida di Conference League

In via di avvicinamento alla partita di Conference League tra Fiorentina e Hearts, è tempo di dare un’occhiata al alcune statistiche prima di questo match, ricavate dalla BBC Sport. Innanzitutto, la vittoria della scorsa settimana al Tynecastle Park è una delle due nelle ultime 12 partite della squadra di Italiano: un dato ovviamente preoccupante, che però lascia intendere anche il livello degli avversari di stasera.

La compagine scozzese, dal canto suo, non sta vivendo un momento tanto migliore, in quanto il successo sul campo dell’RFS e su quello del Motherwell sono gli unici “2” negli ultimi otto incontri fuoricasa (dove le sconfitte ammontano a 5). Anche la tradizione italiana degli Hearts non è meravigliosa, dato che nel nostro Paese non hanno mai vinto nelle uniche due occasioni in cui si sono presentati (contro Inter, anni ’60, e Bologna, anni ’90).