Gli infortuni di Dybala e Di Maria aprono nuove prospettive per Nico Gonzalez

Nel giro di pochi giorni, le prospettive di Nico Gonzalez in vista del Mondiale in Qatar potrebbero essersi ribaltate. L’attaccante della Fiorentina è sempre rientrato nelle convocazioni dell’Argentina, e probabilmente in questi primi mesi ha avuto lui stesso qualche accortezza in più onde evitare ricadute rispetto alla fastidiosa tallonite che lo ha colpito.

La testa di Nico è al Mondiale? Probabile, e anche legittimo, ci mancherebbe. Ancora di più adesso che – dicevamo – le prospettive per lui potrebbero essere ben diverse. Perché se di fronte a certe presenze ingombranti pareva difficile pensare a un utilizzo di Gonzalez, con gli infortuni di Dybala e Di Maria le sue quotazioni si alzano e non di poco.

Il giocatore della Roma tenterà un recupero lampo ma è davvero difficile che possa recuperare in tempo per il Mondiale, mentre Di Maria dovrebbe sottoporsi domani agli esami strumentali per capire la reale entità del suo infortunio. Intanto Nico si allena per recuperare completamente e prepararsi all’appuntamento in Qatar, dove potrebbe essere protagonista molto più di ciò che pensava.