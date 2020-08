Ci sono due appuntamenti importanti in casa Fiorentina, due incontri per mettere ulteriormente sotto chiave quei due giocatori che La Repubblica ha rinominato come ‘gli intoccabili di Commisso‘.

Si tratta innanzitutto del centrocampista Gaetano Castrovilli. Dopo aver rinnovato fino al 2024, con lui ci potrebbe essere un ulteriore nuovo accordo per andare fino al 2025. Già a settembre le parti potrebbero sedersi intorno ad un tavolo.

L’altro è il difensore German Pezzella. Fiorentinanews.com ha anticipato che il suo procuratore, Martin Guastadisegno, è in città è c’è l’intenzione di parlare con la società di un nuovo contratto (quello attuale scade nel 2022). Il capitano vuole restare in viola e questo aiuta decisamente la trattativa.