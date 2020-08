Gli occhi di una semifinalista di Champions su Vlahovic: c’è l’offerta alla Fiorentina

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in Germania. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante della Fiorentina sarebbe finito nel mirino del RB Lipsia, una delle quattro semifinaliste della Champions League che si è conclusa ieri. Il club della Red Bull ha salutato da poco Timo Werner, passato al Chelsea, e non ha trovato l’accordo con la Roma per il riscatto di Patrick Schick.

Per questo starebbe pensando al giovane serbo della Fiorentina e avrebbe fatto un’importante offerta al club di Rocco Commisso per acquistarlo a titolo definitivo. Sul classe 2000 – ricordiamolo – è forte l’interesse dell’Hellas Verona, disponibile a prenderlo con la formula del prestito secco.