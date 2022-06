Gli ottimi rapporti tra Fiorentina e Real Madrid potrebbero aprire una seconda via italiana per un altro blanco

Il Real Madrid e Jovic vogliono separarsi quest’estate. Così As presenta la notizia dell’interessamento della Fiorentina per l’attaccante serbo. I Blancos vogliono sbarazzarsi del giocatore dopo una stagione con Ancelotti che non l’ha visto mai come degno sostituto di Benzema. Lo stesso Jovic, dal canto suo, vorrebbe lasciare la capitale della Spagna per ritrovare quella continuità che gli manca da quando ha lasciato la Germania.

Il Milan poteva essere un’opzione per il giocatore, che però starebbe aspettando anche le mosse del club viola. D’altronde, i rapporti tra Real Madrid e Fiorentina sono ottimi, soprattutto visto che Odriozola è stato fatto giocare così tanto nonostante il suo fosse un semplice prestito secco. Così il club di Florentino Perez vorrebbe intavolare una trattativa simile, perché il Madrid difficilmente vende i propri giocatori in maniera definitiva.