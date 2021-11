Gli scout della Fiorentina a caccia di talenti nelle nazionali U21

Gli scout della Fiorentina sono a giro per l’Europa cercando nuovi futuri talenti per la causa viola. Alcuni osservatori viola infatti – come riporta Tuttomercatoweb– sono stati avvistati sulle tribune di alcuni match delle nazionali under 21.

Tra questi, la partita del 12 novembre tra Germania e Polonia, dove si sono monitorate le prestazioni nella squadra tedesca di Armel Bella Kotchap del Bochum e Malick Thiaw dello Schalke 04. Tra le fila dei polacchi i giocatori tenuti d’occhio sono stati Jakub Kaminski, esterno d’attacco del Lech Poznan e Kacper Kozlowski del Pogon Stettino.

Per quanto riguarda, invece, la sfida tra Belgio e Turchia U21, si segnalano tra le file del Belgio Yari Verschaeren trequartista ed esterno d’attacco dell’Anderlecht e Marco Kana. Tra i turchi Gokdeniz Bayrakdardell’Antalyaspor.