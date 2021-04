Gli stadi italiani pronti a riaprire i cancelli: via libera al pubblico in zona gialla, ecco da quando

Secondo quanto riportato dal sito Gazzetta.it il pubblico tornerà negli stadi italiani a partire dal 1° maggio. La decisione riguarderà soltanto le regioni che si troveranno in zona gialla, mentre rimarranno a porte chiuse le partite che si svolgeranno in regioni in zona arancione o rossa. L’ANSA aggiunge che il numero massimo per il momento dovrebbe essere di mille persone.