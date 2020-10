Gli ultimi due step del trasferimento di Chiesa alla Juventus

Arrivano ulteriori novità sul trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rinnovo propedeutico del classe ’97 si sta concretizzando in questi istanti.

Chiesa firmerà i documenti via Pec all’interno del Centro Tecnico di Coverciano, dove si trova per rispondere alla convocazione di Roberto Mancini. L’esterno offensivo, dunque, non raggiungerà il Centro Sportivo “Davide Astori”. Dopodiché, svolgerà le visite mediche per la Juventus in una clinica privata di Firenze.