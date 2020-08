Gnabry prende la 7 di Ribery: il francese lo omaggia così

Attraverso i propri canali ufficiali, il Bayern Monaco ha reso noto che Serge Gnabry cambierà numero. L’esterno d’attacco tedesco lascia il 22 per indossare la 7, una maglia dal peso specifico importante in Baviera visto che è stata di proprietà di Franck Ribery per diverse stagioni

Lo stesso Gnabry non ha mancato di ricordarlo: “Non vedo l’ora di indossare questo numero di maglia. Franck ha sempre entusiasmato i tifosi e questo è fonte di motivazione più grande per me”. Pronta la risposta, via Twitter, di Ribery: “Ti merito il numero fratello! Buona fortuna e rendimi orgoglioso”.

Der Chefkoch mit der 7! 😍

Du verdienst die Nummer frero! Viel Erfolg damit und mach mich stolz! 🤪😘 @SergeGnabry https://t.co/rRrZO6ZHuY — Franck Ribéry (@FranckRibery) August 31, 2020