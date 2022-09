Gobbi: “In questi momenti, la testa fa la differenza: a Bologna sarà interessante. Gollini bravo ad andare dritto al punto”

L’opinionista DAZN ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Gobbi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare le ultime difficoltà della squadra viola: “In queste situazioni, ciò che fa la differenza è la testa. Ieri ho contatto otto occasioni da gol nitide; vanno concretizzate. Per reggere i fischi, serve carattere. Ripartire da Bologna? Sono senza allenatore e devono svoltare, ma anche i ragazzi di Italiano stanno attraversando un momento poco facile. Sarà interessante“.

Sulle parole di Gollini nel post-partita: “In momenti così, deve venire fuori lo spirito di squadra. La cosa più giusta è il confronto nello spogliatoio, ma Gollini ha fatto benissimo ad andare dritto al punto“.